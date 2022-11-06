«Манчестер Юнайтед» готов подписать Душана Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб нуждается в нападающем и готов рассмотреть покупку сербского футболиста. Об этом сообщает The Telegraph.

22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За туринскую команду нападающий забил 17 голов и отдал три результативные передачи в 36 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Зальцбурга» Беньямином Шешко, который должен стать в команде заменой для Криштиану Роналду. Однако словенский футболист уже подписал контракт с «РБ Лейпциг», поэтому манкунианцам придётся договариваться с немецким клубом.

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