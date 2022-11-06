Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ростов — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» готов подписать Душана Влаховича

«Манчестер Юнайтед» готов подписать Душана Влаховича
Комментарии

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Английский клуб нуждается в нападающем и готов рассмотреть покупку сербского футболиста. Об этом сообщает The Telegraph.

22-летний Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года за € 81,6 млн. За туринскую команду нападающий забил 17 голов и отдал три результативные передачи в 36 матчах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» интересуется нападающим «Зальцбурга» Беньямином Шешко, который должен стать в команде заменой для Криштиану Роналду. Однако словенский футболист уже подписал контракт с «РБ Лейпциг», поэтому манкунианцам придётся договариваться с немецким клубом.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Криштиану Роналду Беньямином Шешко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022