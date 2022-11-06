«Манчестер Юнайтед» хочет заменить Криштиану Роналду Беньямином Шешко

Нападающий «Зальцбурга» Беньямин Шешко, который летом 2023 года станет футболистом «РБ Лейпциг», может сразу же сменить команду. «Манчестер Юнайтед» рассматривает словенского форварда в качестве замены для Криштиану Роналду, чей контракт с клубом подходит к концу. Об этом сообщает The Telegraph.

Переход 19-летнего Шешко в «Лейпциг» уже согласован, контракт вступит в силу 1 июля. В нынешнем сезоне Беньямин в 24 матчах забил шесть голов и отдал две результативные передачи.



Соглашение между 37-летним Роналду и «Манчестер Юнайтед» истекает в конце текущего сезона. Сообщалось, что манкунианцы готовы отпустить португальского нападающего в зимнее трансферное окно.

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