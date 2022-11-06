Тен Хаг прокомментировал назначение Криштиану Роналду на роль капитана «МЮ»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал назначение португальского нападающего клуба Криштиану Роналду на роль капитана.
«Ничего не изменилось. Как капитан и лидер команды ты должен подавать пример. И это именно то, чего я жду от него. Он является важной частью команды, мы полностью им довольны. И сейчас он должен взять на себя ещё большую роль лидера», — приводит слова тен Хага в своих социальных сетях журналист Шамун Хафез.
Напомним, Криштиану Роналду вышел с капитанской повязкой на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». На момент написания новости в матче идёт второй тайм, счёт — 2:0 в пользу «Астон Виллы».
В АПЛ Роналду в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах, отметившись одним голом.
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