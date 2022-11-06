Тен Хаг прокомментировал назначение Криштиану Роналду на роль капитана «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал назначение португальского нападающего клуба Криштиану Роналду на роль капитана.



«Ничего не изменилось. Как капитан и лидер команды ты должен подавать пример. И это именно то, чего я жду от него. Он является важной частью команды, мы полностью им довольны. И сейчас он должен взять на себя ещё большую роль лидера», — приводит слова тен Хага в своих социальных сетях журналист Шамун Хафез.



Напомним, Криштиану Роналду вышел с капитанской повязкой на матч 15-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой». На момент написания новости в матче идёт второй тайм, счёт — 2:0 в пользу «Астон Виллы».



В АПЛ Роналду в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах, отметившись одним голом.