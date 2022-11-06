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Зделар: по качеству игры дерби ЦСКА — «Спартак» выше, чем «Партизан» — «Црвена Звезда»

Зделар: по качеству игры дерби ЦСКА — «Спартак» выше, чем «Партизан» — «Црвена Звезда»
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар сравнил московское дерби со «Спартаком» с противостоянием «Партизана» и «Црвены Звезды» в Сербии, а также выразил надежду на то, что дальнейшие матчи с красно-белыми будут более эмоциональными.

«По качеству игры российские дерби со «Спартаком» на голову выше, чем дерби «Партизана» и «Црвены Звезды». В эмоциональной составляющей разница всё-таки есть. Думаю, в будущем дерби будет более эмоциональным, потому что сейчас по известным причинам фанатов нет на трибуне», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Саша Зделар принял участие в сборе макулатуры в поддержку акции БумБатл, который был организован на ВЭБ Арене в рамках национального проекта «Экология».

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