Автогол Филипенко в добавленное время — в видеообзоре матча «Урал» — «Локомотив»

В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась вничью со счётом 2:2.



На 16-й минуте счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук. Результативную передачу отдал нападающий Франсуа Камано. На 67-й минуте хавбек «Урала» Юрий Газинский сравнял счёт. На 90-й минуте защитник Егор Филипенко вывел екатеринбургский клуб вперёд. В добавленное время Филипенко отправил мяч в свои ворота после прострела защитника «Локо» Наира Тикнизяна.

«Урал» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (13) — на 14-м месте.