Автогол Филипенко в добавленное время — в видеообзоре матча «Урал» — «Локомотив»
Поделиться
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась вничью со счётом 2:2.
На 16-й минуте счёт открыл полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук. Результативную передачу отдал нападающий Франсуа Камано. На 67-й минуте хавбек «Урала» Юрий Газинский сравнял счёт. На 90-й минуте защитник Егор Филипенко вывел екатеринбургский клуб вперёд. В добавленное время Филипенко отправил мяч в свои ворота после прострела защитника «Локо» Наира Тикнизяна.
«Урал» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московский «Локомотив» (13) — на 14-м месте.
Комментарии
- 6 ноября 2022
-
18:01
-
17:58
-
17:52
-
17:47
-
17:47
-
17:45
-
17:39
-
17:32
-
17:27
-
17:21
-
17:21
-
17:20
-
17:10
-
17:09
-
17:00
-
16:56
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:24
-
16:15
-
16:10
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
16:00
-
15:36
-
15:32
-
15:28
-
15:15
-
15:10
-
15:04
-
15:01
-
14:50
Партнерский контент