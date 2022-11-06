Полузащитнику «Урала» Мишкичу потребуется операция после столкновения в матче с «Локо»
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич будет прооперирован после травмы, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2). Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.
Мишкич столкнулся с защитником железнодорожников Егором Погостновым и покинул поле в концовке первого тайма.
«Игрока ещё во время матча доставили в больницу, где провели обследование. Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Позже футболисту сделают операцию.
Переживаем за Даниэля, желаем скорейшего восстановления и крепкого здоровья!» — написано в сообщении клуба.
Встреча «Урала» и «Локомотива» прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась ничьей со счётом 2:2.
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