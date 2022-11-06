Василий Уткин отреагировал на возможный переход Артёма Дзюбы в «Торпедо»
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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московское «Торпедо».
«Переговоры «Торпедо» с Дзюбой — отличная новость. Не то чтоб я скучал. Но «Торпедо» — это команда, которую надо тащить, и задача, которую Дзюба готов на себя принять, если рассматривает такой вариант — быть тащером.
Это не значит, что у него получится. Но это значит, что пенсионером он себя вроде бы не видит», — написал Василий Уткин в телеграм-канале.
Официального заявления по поводу расторжения контракта не сделал ни «Адана Демирспор», ни сам Дзюба. Форвард перешёл в турецкий клуб в августе, сыграл в пяти матчах и забил один гол. До перехода в «Адану» нападающий выступал за «Зенит».
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