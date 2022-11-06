В переходе Дзюбы в «Торпедо» заинтересован Геркус. В клубе сомневаются в идее президента

Форвард Артём Дзюба, который, как сообщалось ранее, разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор», может стать футболистом московского «Торпедо». В переходе Дзюбы в стан автозаводцев заинтересован лично президент клуба Илья Геркус. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Геркус давно прорабатывает идею с подписанием Дзюбы. Но остальное руководство клуба сомневается в необходимости данного трансфера», — добавил источник «Чемпионата».
Официального заявления по поводу расторжения контракта не сделала ни «Адана», ни сам Дзюба. Форвард перешёл в турецкий клуб в августе, сыграл в пяти матчах и забил один гол. До перехода в «Адану» нападающий выступал за «Зенит».
Ранее о возможном переходе Артёма Дзюбы в «Торпедо» сообщил Sport24.
- 6 ноября 2022
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