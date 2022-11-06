«Мы молодая команда, но сыграли очень зрело». Артета о победе «Арсенала» в матче с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал значение победы в матче с «Челси» (1:0), которая позволила его команде вернуться на первую строчку английской Премьер-лиги. Со вчерашнего дня чемпионат возглавлял «Манчестер Сити», обыгравший «Фулхэм» (2:1).
«Это ещё один шаг для команды — прийти сюда на игру с топ-соперником, топ-менеджером, топ-игроками мирового класса, доминировать по ходу встречи и выиграть её. Это очень значимо и, надеюсь, придаст ребятам больше веры в себя.
Я думаю, что мы действительно молодая команда, но сегодня мы сыграли очень зрело, это наиболее подходящее слово. При нас были самообладание, решимость, качество и смелость. Мы были под давлением, так как вчера потеряли первое место. Но мы подготовились к игре, чтобы выйти сюда и победить. Надо понимать, что победить здесь [на «Стэмфорд Бридж»] — это отдельная история, и сегодня ребята сделали всё для этого. Я очень счастлив, потому что нам удалось сделать этот шаг», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».
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