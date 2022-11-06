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Поттер — о поражении «Челси» в игре с «Арсеналом»: соперник заслужил эти три очка

Поттер — о поражении «Челси» в игре с «Арсеналом»: соперник заслужил эти три очка
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение «Арсеналу» со счётом 0:1 в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Нужно отдать нашему сопернику должное — мы играли с уверенной в себе командой, находящейся сейчас в отличной форме. Наши игроки отдали всё на поле. Мы имели несколько опасных моментов в штрафной, но не смогли реализовать их в голы. В любом случае «Арсенал» заслужил эти три очка. Было обидно пропустить гол, но если брать всю игру целиком, то мы не можем предъявлять претензии касательно результата.

Мы подошли к этому матчу как к дерби и пытались склонить ход игры в свою пользу, но нам не хватило качества. Пропущенный гол сложно назвать выдающимся, обычно в подобных ситуациях мы грамотно обороняемся. Нам не хватило свободы в действиях. Мы сейчас не в лучшей форме, и, в конце концов, «Арсенал» заслужил победу, потому что в целом они были лучшей командой. Мы должны принять это и использовать как мотивацию для улучшения своей игры», — цитирует Поттера официальный сайт синих.

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