«Фантазёры, что ли?» Канчельскис — о подозрениях «Зенита» в адрес Чистякова
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский «Зенит» подозревает своего защитника Дмитрия Чистякова в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом» (поражение со счётом 1:2).
«Им самим не смешно? Как можно такое сделать, когда играешь за «Зенит»? Они фантазёры, что ли? Да, он сыграл плохо. Ошибки бывают. Но считать, что он это сделал специально, — это уже какой-то детский сад. Он виноват — ну так оштрафуйте или санкции какие-то применяйте.
Если вы подозреваете, то найдите доказательство, а потом уже говорите. Давайте тогда всех обвинять и подозревать, кто ошибается», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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