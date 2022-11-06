«Фантазёры, что ли?» Канчельскис — о подозрениях «Зенита» в адрес Чистякова

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что санкт-петербургский «Зенит» подозревает своего защитника Дмитрия Чистякова в намеренной плохой игре в матче с «Ахматом» (поражение со счётом 1:2).

«Им самим не смешно? Как можно такое сделать, когда играешь за «Зенит»? Они фантазёры, что ли? Да, он сыграл плохо. Ошибки бывают. Но считать, что он это сделал специально, — это уже какой-то детский сад. Он виноват — ну так оштрафуйте или санкции какие-то применяйте.



Если вы подозреваете, то найдите доказательство, а потом уже говорите. Давайте тогда всех обвинять и подозревать, кто ошибается», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.