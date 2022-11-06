«Ростов» поднялся на третье место: турнирная таблица после 16-го тура РПЛ

По итогам 16-го тура Российской Премьер-Лиги в чемпионате по-прежнему лидирует санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Сине-бело-голубые потерпели первое поражение в сезоне, уступив грозненскому «Ахмату» (1:2). На втором месте остался московский «Спартак» (33), в эти выходные сыграв вничью с «Сочи» (1:1). «Ростов» (32) Валерия Карпина благодаря победе в матче с московским «Динамо» (2:1) поднялся на третью строчку.



На четвёртую позицию опустился ЦСКА (29), который проиграл «Пари Нижний Новгород» со счётом 0:1. На пятом месте находится «Ахмат» (26), далее идёт «Динамо» (26). Седьмую строчку занимает «Краснодар» (25), в минувшем туре сыгравший с «Факелом» вничью — 3:3. Чуть ниже «Оренбург» (22), проигравший в гостях «Химкам» (0:2).



На девятом месте располагается «Сочи» (22). «Крылья Советов» (20) поднялись на 10-ю позицию после победы в матче с московским «Торпедо» (2:0). 11-ю строчку занимает «Урал» (18), который упустил победу в матче с «Локомотивом» (2:2). Нижегородцы (16) — на 12-м месте.



Зону стыковых матчей на 13-й строчке открывает «Факел» (13). Ниже находится «Локомотив» (13). Замыкают турнирную таблицу «Химки» (12) и «Торпедо» (6).