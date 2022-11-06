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«Фрайбург» поднялся на второе место Бундеслиги, выиграв у «Кёльна»

«Фрайбург» поднялся на второе место Бундеслиги, выиграв у «Кёльна»
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Завершился заключительный матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Фрайбург» принимал «Кёльн». Игра прошла на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау. Матч обслуживал главный судья Флориан Бадштюбнер.

Первый гол на 53-й минуте забил корейский полузащитник хозяев Чон У Ён с передачи австрийского нападающего Михаэля Грегорича. На 64-й минуте второй мяч в ворота «Кёльна» забил сам Грегорич. Его ассистентом выступил защитник Кристиан Гюнтер.

«Фрайбург» (27) обошёл берлинский «Унион» (26) и дортмундскую «Боруссию» (25), поднявшись на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Кёльн» находится на 12-й строчке, заработав 17 баллов. Возглавляет таблицу «Бавария» — 28 очков.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
06 ноября 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
Окончен
2 : 0
Кёльн
Кёльн
1:0 Ён – 53'   2:0 Грегорич – 64'
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