«Фрайбург» поднялся на второе место Бундеслиги, выиграв у «Кёльна»

Завершился заключительный матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Фрайбург» принимал «Кёльн». Игра прошла на стадионе «Европа-парк-Штадион» во Фрайбург-им-Брайсгау. Матч обслуживал главный судья Флориан Бадштюбнер.



Первый гол на 53-й минуте забил корейский полузащитник хозяев Чон У Ён с передачи австрийского нападающего Михаэля Грегорича. На 64-й минуте второй мяч в ворота «Кёльна» забил сам Грегорич. Его ассистентом выступил защитник Кристиан Гюнтер.



«Фрайбург» (27) обошёл берлинский «Унион» (26) и дортмундскую «Боруссию» (25), поднявшись на второе место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023. «Кёльн» находится на 12-й строчке, заработав 17 баллов. Возглавляет таблицу «Бавария» — 28 очков.