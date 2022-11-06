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Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Манчестер Юнайтед»

Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1.

«Фанаты сегодня были великолепны, а футболисты полностью выполнили план на игру. Я счастлив, но это только первый шаг. Сегодня мы показали очень хороший результат, и после этих 90 минут мы можем позволить себе быть оптимистами», — приводит слова Унаи Эмери BBC.

Эта победа помогла «Астон Вилле» набрать 15 очков и подняться на 14-е место турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед», у которого в активе 23 очка, остался на пятой позиции.

Матч бирмингемцев на «Вилла Парк» был первым под руководством Унаи Эмери, который пришёл в клуб в конце октября. Ранее испанский специалист уже работал в английской Премьер-лиге, возглавляя лондонский «Арсенал».

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