Унаи Эмери прокомментировал победу «Астон Виллы» над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился впечатлениями от победы своих подопечных в матче 15-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча завершилась со счётом 3:1.



«Фанаты сегодня были великолепны, а футболисты полностью выполнили план на игру. Я счастлив, но это только первый шаг. Сегодня мы показали очень хороший результат, и после этих 90 минут мы можем позволить себе быть оптимистами», — приводит слова Унаи Эмери BBC.



Эта победа помогла «Астон Вилле» набрать 15 очков и подняться на 14-е место турнирной таблицы. «Манчестер Юнайтед», у которого в активе 23 очка, остался на пятой позиции.



Матч бирмингемцев на «Вилла Парк» был первым под руководством Унаи Эмери, который пришёл в клуб в конце октября. Ранее испанский специалист уже работал в английской Премьер-лиге, возглавляя лондонский «Арсенал».