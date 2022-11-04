Никита Хайкин сообщил, что не будет продлевать контракт с «Будё-Глимт»

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин рассказал, что не будет продлевать контракт с клубом.

«Иногда я должен напоминать себе, как же круто было стать частью «Будё-Глимт» и как многого мы достигли за эти четыре сезона. Честно, я и не представлял себе, что окажусь в месте, которое навсегда изменит мою жизнь.



После нескольких отказов в 2019-м я был максимально близок к завершению карьеры. Но потом возник вариант с клубом с севера Норвегии, и с тех пор началось моё невероятное приключение!



Мы вместе росли, становились сильнее с каждой тренировкой, с каждым перенесённым из-за непогоды рейсом и с каждым чёрно-жёлтым флагом, которые болельщики нашего клуба вывешивают на балконах.



Мы творили историю в Европе. Будь то последний шаг на пути к группе ЛЧ или квалификация Лиги Европы где-то далеко от Будё, фанаты всегда были рядом с зарядами: «Мы «Будё-Глимт» и нам это нравится!»



У каждой классной истории должен быть хороший конец. Я не продлеваю контракт с «Будё-Глимт». Это сложнейшее решение, которое я принимал в своей жизни. В Норвегии я узнал многое о местной культуре, познакомился с потрясающими людьми и добился огромного успеха, несмотря на все трудности, что были на моём пути. Я всегда буду благодарен Будё за то, кем я стал.



Куда бы ни привела меня судьба, частичка моего сердца всегда будет чёрно-жёлтой. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания!» — написал Хайкин в социальной сети.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и является двукратным чемпионом Норвегии в составе этого клуба.