Дмитрий Булыкин: не верю, что Чистяков специально плохо сыграл с «Ахматом»

Бывший форвард «Динамо», «Локомотива» и «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом» (поражение 1:2).
«Я не верю, что Чистяков специально плохо сыграл с «Ахматом». В моменте, где он ошибся, явно ждал мяча и не ожидал, что нападающий так хорошо за два шага окажется около него. Такое случается — я уж знаю как нападающий. Я сам много так делал и с вратарями, и с защитниками, когда шёл до конца. У него была расслабленность, которая обернулась в голевой момент», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что причиной резкой реакции и вывода Дмитрия Чистякова из основного состава «Зенита» стали подозрения руководства клуба в том, что защитник специально плохо сыграл в матче с грозненским «Ахматом».
В матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2) ошибка игрока позволила форварду грозненцев Мохамеду Конате забить второй гол гостей. На 32-й минуте игры вместо Чистякова на поле вышел Данил Круговой.
После этого генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что Чистяков выведен из основного состава клуба.
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