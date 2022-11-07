Официально: Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор»

34-летний российский нападающий Артём Дзюба расторг контракт по взаимному согласию с турецким клубом «Адана Демирспор». Об этом сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола.

Примечательно, что соглашение Дзюбы с «Аданой» было расторгнуто ещё в четверг, 3 ноября. При этом в клубе о расставании с Артёмом официально ещё не объявляли, он лишь был убран из списка игроков.

Напомним, что Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого клуба, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.

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