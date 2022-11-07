«Смерть предателям, Яремчук иуда». Болельщики «Гента» вывесили баннер в адрес украинца

Болельщики «Гента» вывесили баннер, адресованный украинскому нападающему «Брюгге» Роману Яремчуку во время матча 16-го тура чемпионата Бельгии. Встреча прошла в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Смерть предателям, Яремчук иуда», — было написано на баннере фанатов.

Напомним, Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021 год, после чего перешёл в «Бенфику». Летом 2022 года Яремчук заключил контракт с «Брюгге». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Яремчук провёл за «Брюгге» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и сделал четыре результативные передачи.

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