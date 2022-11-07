«Смерть предателям, Яремчук иуда». Болельщики «Гента» вывесили баннер в адрес украинца
Поделиться
Болельщики «Гента» вывесили баннер, адресованный украинскому нападающему «Брюгге» Роману Яремчуку во время матча 16-го тура чемпионата Бельгии. Встреча прошла в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
«Смерть предателям, Яремчук иуда», — было написано на баннере фанатов.
Напомним, Яремчук выступал за «Гент» с 2017 по 2021 год, после чего перешёл в «Бенфику». Летом 2022 года Яремчук заключил контракт с «Брюгге». Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 12 млн.
В нынешнем сезоне Яремчук провёл за «Брюгге» 17 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и сделал четыре результативные передачи.
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
02:53
-
02:35
-
02:15
-
01:56
-
01:41
-
01:21
-
01:10
-
01:03
-
00:59
-
00:49
-
00:42
-
00:38
-
00:19
-
00:12
-
00:06
- 6 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:54
-
23:35
-
23:25
-
23:17
-
23:14
-
23:14
-
22:59
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:24
-
22:21
-
22:14
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:43
-
21:32
Партнерский контент