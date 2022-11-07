Конте: Клоппу понравилась игра «Тоттенхэма»? Отлично. Нам важно его мнение

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал похвалу от тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа после их очного матча (поражение «шпор» 1:2), а также рассказал, что лондонский клуб только находится на пути к кардинальной трансформации.
«Юрген Клопп был доволен тем, как мы сегодня играли? Отлично. Нам всегда важно знать его мнение. Клопп — хороший тренер. Если вы спросите меня, разочарован ли я результатом, мой ответ будет — да. Потому что важно быть честным перед собой. И я продолжаю повторять одно и то же со старта сезона — мы только начали свой процесс трансформации.
По сравнению с прошлым годом мы уже заметно улучшились. Хороший пример — «Ливерпуль». Когда вы начинаете изменения в команде, всегда нужны время и терпение. Если мы это поймём, то всё будет в порядке. В противном случае мы рискуем потерять свою страсть и энтузиазм. Я не могу сейчас обещать выигрывать трофеи для наших болельщиков, потому что мы ещё далеки от этого. Я первый, кто хочет побеждать, но нам нужно время и терпение», — цитирует Конте британское издание The Telegraph.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
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