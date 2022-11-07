«Гент» выступил с заявлением о скандальном баннере в адрес украинского форварда Яремчука

«Гент» опубликовал заявление после оскорбительного баннера в адрес украинского нападающего «Брюгге» Романа Яремчука со стороны болельщиков во время матча 16-го тура чемпионата Бельгии. Встреча прошла в Генте на стадионе «Геламко Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

«Гент» категорически не одобряет баннер которой развернули в адрес Романа Яремчука. Это безвкусно, неуважительно и не место на нашем стадионе. Это была работа отдельных лиц, без ведома клуба и, конечно же, без разрешения. Баннер был быстро убран. «Гент» от имени виновных приносит свои извинения Роману Яремчуку», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, по ходу матча болельщики «Гента», за который ранее выступал Яремчук, вывесили баннер с надписью: «Смерть предателям, Яремчук иуда».

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