Валерий Карпин вёл переговоры о назначении в сборную Армении
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Перед продлением контракта со сборной России Валерий Карпин вёл переговоры со сборной Армении. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Переговоры проходили позитивно, были довольно конкретными, но в итоге Карпин решил остаться в сборной России», — добавил источник «Чемпионата».
Валерий Карпин начал работу в качестве главного тренера национальной команды в 2021 году. Под его руководством сборная России по футболу квалифицировалась в стыковые матчи за право выхода на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Однако команда не смогла принять участие в этих играх из-за отстранения по решению ФИФА и УЕФА.
На прошлой неделе Российский футбольный союз (РФС) сообщил о продлении контракта с Карпиным до 2024 года.
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