Хачатурянц: Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России!

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал продление контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина с национальной командой.

«Валерий Карпин — самая правильная кандидатура для главного тренера сборной России! Суперпрофессионал, пользующийся огромным доверием у игроков, умеющий мотивировать на результат!» — сказал Хачатурянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда смогла квалифицироваться в стыковые матчи за право участия на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Сегодня, 5 ноября, было объявлено о продлении контракта Карпина с РФС до 2024 года.