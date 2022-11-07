Александр Мостовой: не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом»

Известный российский футболист Александр Мостовой прокомментировал игру центрального защитника санкт-петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова в игре 16-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).
«Мы не можем знать всех деталей — свечку не держим. Да, ошибка у него была грубейшая, но все ошибаются. Может, конфликт произошёл, потому что выразил недовольство, когда его заменили. Но я не верю, что Чистяков специально мог плохо сыграть с «Ахматом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, после ошибки Чистякова «Ахмат» забил второй гол в матче, который стал победным. Защитник «Зенита» был заменён во время первого тайма. После матча последовало несколько комментариев генерального директора петербуржской команды Александра Медведева, обвиняющих Чистякова в плохой игре и жалобах на малое игровое время. Защитник был выведен из основного состава клуба.
- 7 ноября 2022
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