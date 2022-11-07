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«Адана Демирспор» продал всего около 200 футболок с фамилией Артёма Дзюбы

«Адана Демирспор» продал всего около 200 футболок с фамилией Артёма Дзюбы
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Клубный магазин турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» продал около 200 футболок с фамилией российского нападающего Артёма Дзюбы.

«Мы являемся основным партнёром клуба «Адана Демирспор». Сколько раз мы нанесли фамилию Дзюбы? Раньше каждую неделю печатали раз 20 или 30, но в последнее время заказов не было. В итоге всего получилось около 200 футболок», — приводит слова представителя технического партнёра «Адана Демирспор» Sunflowers T-shirt & Print ТАСС.

Сообщается, что стоимость одной футболки турецкой команды с нанесением на неё номера и фамилии игрока составляет около 410 турецких лир, что приблизительно равняется 1350 рублям.

Ранее стало известно, что Дзюба разорвал контракт с «Адана Демирспор». В Турции 34-летний российский форвард сыграл пять матчей, в которых забил один гол.

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