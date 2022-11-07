В ПСВ подтвердили, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Коди Гакпо
Поделиться
Директор «ПСВ Эйндховен» Марсель Брандс рассказал, что летом 2022 года встречался с представителями «Манчестер Юнайтед» по поводу нападающего Коди Гакпо. ПСВ хотел выручить за своего футболиста € 50 млн.
«Манчестер Юнайтед» не делал официального предложения», — приводит слова Брандса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
23-летний Коди Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет большой интерес к подписанию футболиста сборной Нидерландов.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
Комментарии
- 7 ноября 2022
-
12:16
-
12:11
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:58
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:30
-
10:30
-
10:23
-
10:15
-
10:01
-
09:55
-
09:43
-
09:38
-
09:37
-
09:37
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
08:50
-
08:45
-
08:45
-
08:30
-
08:25
-
08:20
Партнерский контент