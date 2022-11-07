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В ПСВ подтвердили, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Коди Гакпо

В ПСВ подтвердили, что «Манчестер Юнайтед» интересуется Коди Гакпо
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Директор «ПСВ Эйндховен» Марсель Брандс рассказал, что летом 2022 года встречался с представителями «Манчестер Юнайтед» по поводу нападающего Коди Гакпо. ПСВ хотел выручить за своего футболиста € 50 млн.

«Манчестер Юнайтед» не делал официального предложения», — приводит слова Брандса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

23-летний Коди Гакпо — воспитанник ПСВ. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проявляет большой интерес к подписанию футболиста сборной Нидерландов.

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