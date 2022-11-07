Червиченко — об уходе Дзюбы из «Аданы»: неожиданно, что турки так быстро прозрели

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал разрыв контракта между нападающим Артёмом Дзюбой и турецкой командой «Адана Демирспор».
«У человека заканчивается карьера. Лучшее, что он может в данной ситуации найти, — это кого-то из аутсайдеров РПЛ. Может, кому-то он бы и помог на полтора сезона. Например, «Торпедо» или «Факелу».
Ему надо искать команду, которая смогла бы удовлетворить хотя бы треть его запросов. 500–600 тысяч — это зарплата, на которую он объективно максимально может рассчитывать на год-полтора. Но у него другие амбиции. Насколько я помню, с турками он договаривался на сумму в районе двух миллионов. Тут вопрос такой: захочет получать реальные деньги — может, полтора года ещё поиграет. Если нет, то конец карьеры.
Неожиданно, что турки так быстро прозрели. А то, что там у него вряд ли получится, было понятно. В турецком футболе есть скорость. Они с недавнего времени понимают, что такое футбол. Поэтому держать легионера, зарплата которого около двух миллионов, а при этом практически никакой отдачи нет, — неправильно. Но они очнулись раньше, чем итальянцы с Кокориным. Ему как москвичу есть логика перебираться в Москву и заканчивать там карьеру», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 7 ноября 2022
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