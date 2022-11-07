Адиев: мной интересовались клубы РПЛ, но я продолжу работу со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал об интересе к нему со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.
«Как я и говорил ранее, мной интересовались клубы РПЛ, но это уже в прошлом. Сейчас идут переговоры с федерацией футбола Казахстана. Контракт ещё не подписал, но определённые продвижения уже есть. У нас впереди две игры – против Узбекистана и сборной Объединённых Арабских Эмиратов. В общем, с большой долей вероятности продолжу работу со сборной Казахстана», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
45-летний российский специалист руководит сборной Казахстана с апреля 2022 года. Под его управлением национальная сборная провела шесть матчей, в которых одержала четыре победы и один раз сыграла вничью, заняв первое место в группе третьего дивизиона Лиги наций УЕФА.
- 7 ноября 2022
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