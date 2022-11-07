Мостовой: мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России

Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера Валерия Карпина остаться во главе национальной команды России и отказ возглавить команду Армении.

«Мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России. Но при этом я остаюсь при своём мнении, что если человек тренирует команду, то он просто не может работать главным тренером в сборной — это разные вещи. Нельзя делать совмещение постов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин вёл переговоры с федерацией футбола Армении о возможности работы с национальной командой страны, однако позже продлил контракт с российской сборной до 2024 года.