Мостовой: мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России
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Бывший футболист сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера Валерия Карпина остаться во главе национальной команды России и отказ возглавить команду Армении.
«Мне непонятно решение Карпина отказать Армении и остаться в сборной России. Но при этом я остаюсь при своём мнении, что если человек тренирует команду, то он просто не может работать главным тренером в сборной — это разные вещи. Нельзя делать совмещение постов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее стало известно, что Валерий Карпин вёл переговоры с федерацией футбола Армении о возможности работы с национальной командой страны, однако позже продлил контракт с российской сборной до 2024 года.
Новость по темеВалерий Карпин вёл переговоры о назначении в сборную Армении
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