Карим Бензема: переход в «Реал» был трудным, я не знал испанского языка

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема поделился воспоминаниями о переходе в испанский клуб.
«Мой переход в «Реал» был трудным. Я приехал в Мадрид сам, языка не знал, но было два варианта: либо ты борешься, либо едешь домой. Я выбрал первый вариант.
Заключив контракт с «Реалом», я осуществил мечту. В 2011-2012 годах у нас была лучшая команда. Она была великолепна, тогда у нас было всё. К сожалению, мы не выиграли Лигу чемпионов», — приводит слова Бензема на Twitch-канале Зака Нани.
Напомним, Бензема перешёл в мадридский «Реал» из «Лиона» в 2009 году. В нынешнем сезоне 34-летний французский футболист принял участие в семи матча испанской Примеры, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема
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