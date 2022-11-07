Тренер «ПСЖ» Галтье считает, что Неймар находится в лучшей форме за всё время в клубе
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье после победы над «Лорьяном» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Франции высказался о форме нападающего Неймара.
«Неймар играет на команду. Возможно, это лучший Неймар, которого мы видели в «ПСЖ», — приводит слова Галтье L'Equipe.
Неймар стал футболистом «ПСЖ» летом 2017 года, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться самым дорогим в истории футбола. За французскую команду Неймар в 163 матчах забил 115 голов и отдал 72 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
«ПСЖ» в 14 матчах Лиги 1 набрал 38 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущий вторым «Ланс» на пять очков.
Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик:
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