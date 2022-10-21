У Неймара жёсткие проблемы. Хейтят за поддержку президента, а ещё хотят посадить в тюрьму

И всё это перед стартом чемпионата мира в Катаре.

Неймар уже в который раз оказывается втянут в скандал, связанный с финансами: в 2020-м его признали крупнейшим неплательщиком налогов в Испании, а теперь всплыла новая история – его обвиняют в мошенничестве и коррупции (снова с налогами). К слушаниям в суде и маячащим на горизонте двум годам лишения свободы добавляется ещё политический скандал, активно обсуждающийся последние недели в Бразилии.

В преддверии чемпионата мира у Неймара очень весело.

История с налогами. «Барселона» занизила стоимость трансфера Неймара из «Сантоса» и осталась должна Испании

Неймар уже предстал перед провинциальным судом Барселоны по обвинению в мошенничестве и коррупции – ему грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере € 10 млн за махинацию с налогами. Прокуратура утверждает, что при переходе Неймара из «Сантоса» в «Барселону» стороны скрыли реальную сумму трансфера, чтобы не выплачивать компании, которая владела правами на Неймара, её законную долю.

Тот факт, что сумма трансфера действительно была завышена, был доказан ещё в 2014 году. В 2013-м один из членов правления «Барсы» Хорди Кейсес обвинил президента Сандро Роселя в незаконном присвоении средств и направил жалобу в Национальный суд: всё потому, что Росель публично не раскрыл, куда были перечислены € 40 млн из € 57,1 млн. Адвокат Кейсеса Фелипе Искьердо тогда утверждал, что президент «Барсы» либо оставил себе эти € 40 млн, либо отдал кому-то, либо участвовал в присвоении. Подозрения вызывал тот факт, что официально эта комиссия была перечислена компании отца Неймара N&N, а Росель этот момент комментировать всячески отказывался – лишь говорил, что против клуба есть какой-то заговор. На него тогда действительно навалилось: и расследование ФИФА по незаконным трансферам молодых игроков, и расследование Европейской комиссии незаконной государственной помощи, и налоговые дела Лионеля Месси.

«Мне хотелось бы думать, что это просто совпадение, – говорил тогда Росель. – Я хочу верить, что никакого организованного преследования нет. Но каждый год мы сталкиваемся с вещами, которые стремятся нас дестабилизировать».

Сандро Росель Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

В начале января 2014-го издание El Mundo опубликовало громкий инсайд: Неймар на деле обошёлся «Барселоне» в € 95 млн – эта сумма делала его на тот момент самым дорогим игроком в мире.

«Я повторю это в сотый раз, – выступил в СМИ Росель. – С величайшим уважением прошу судью вызвать меня для дачи показаний. И я скажу ему, что всё было безупречно. «Барса» на тысячу процентов прозрачна во всём».

Спустя два дня после этого прокуратура начала расследование, а Росель объявил, что уходит в отставку: по его словам, он не хотел, чтобы «несправедливые нападки на него» влияли каким-то образом на имидж клуба. Новым президентом «Барсы» стал Хосеп Мария Бартомеу, который в первые же дни вышел к прессе с презентацией, в которой подробно были изложены суммы трансфера Неймара. Оказалось, что бразилец действительно обошёлся клубу в € 86,2 млн – это с учётом подписного бонуса, агентских, маркетинговых сделок, пожертвований в фонд игрока и других отчислений. Из них € 40 млн были выплачены агентству отца Неймара.

Неймар да Силва Сантос-старший отец Неймара «Эти 40 миллионов были получены, потому что он покинул «Сантос» до того, как его контракт закончился. У нас были предложения получше. Я не хочу, чтобы это создавало путаницу. Он мог уйти бесплатно в 2014 году, а я бы заработал € 120 млн, потому что были предложения от других клубов такой же стоимости. Повторяю, я ничего не должен налоговому инспектору, ни в Бразилии, ни в Испании, абсолютно ничего».

Правоохранительные органы такая открытость, впрочем, ни в чём не убедила. Чиновников смутило оформление сделки – СМИ ещё при её совершении писали, что она была «окутана тайнами и покрыта мраком». И всё действительно оказалось не так просто: когда у «Барселоны» запросили отчётность за 2011–2013 годы и всё пересчитали, оказалось, что цифры не сходятся – клуб не доплатил порядка € 9,1 млн налогов.

Бартомеу при этом хвастался и отрицал какие-либо правонарушения: «Мы вовремя платим все налоги — в этом смысле «Барселона» всем пример. Когда потребуется, мы объясним подписание Неймара и продемонстрируем, что всё это абсолютно законно».

Но клуб всё же подал дополнительную налоговую декларацию.

«Учитывая вероятные расхождения в толковании точной суммы налоговых обязательств, возникающих в результате подписания контракта, а также для защиты репутации и доброго имени клуба, сегодня утром «Барселона» подала дополнительную налоговую декларацию на общую сумму € 13 550 830,56, – говорилось в заявлении руководства. – Хотя мы по-прежнему убеждены, что первоначальный платёж соответствовал нашим налоговым обязательствам».

Хосеп Мария Бартомеу Фото: David Ramos/Getty Images

Чтобы положить конец мутному делу, которое растянулось на несколько лет, «Барса» в 2016-м согласилась выплатить штраф в размере € 5,5 млн в рамках сделки с прокуратурой: это была гарантия, что клуб избежит судебного разбирательства по обвинению в уклонении от уплаты налогов в связи с трансфером. Лига при этом ещё в 2014-м проверила сделку и не выявила никаких нарушений.

«Нам пришлось согласиться на уплату штрафа из-за ошибки в налоговом планировании на 2011 и 2013 годы при подписании контракта с Неймаром, — сказал Бартомеу. – Было лучше принять это соглашение, чем жить в неопределённости».

Но выдохнуть не получилось: дело было возобновлено, потому что инвестиционная компания DIS, которой принадлежали права на игрока, не получила свою долю от трансфера в полном размере.

История с выплатами за права. В центре всё тот же трансфер, но заседания только начались — спустя шесть лет!

Когда «Барселона» всё уладила с налогами, на сцену вышла DIS – компании принадлежало 40% прав на Неймара, поэтому она должна была получить выплаты за его трансфер в каталонский клуб. И получила – но всего € 6,8 млн (это 40% от € 17,1 млн, выплаченных «Сантосу»).

«Я чувствую себя морально и экономически преданным, — заявил в 2016-м владелец DIS Делсир Сонда. – Я чувствую себя жертвой ограбления! Мы лишились реальной доли выгоды от перехода 23-летнего футболиста, во-первых, потому, что часть платы за трансфер была скрыта «Барселоной» и «Сантосом». Мы даже не участвовали в переговорах – узнали о переходе из прессы. Во-вторых, предварительное соглашение между Неймаром и «Барсой» помешало другим клубам делать предложения по игроку, влияющие на стоимость трансфера».

В иске компании утверждалось, что «Барселона» заплатила семье Неймара € 40 млн в 2011 году, чтобы футболист точно перешёл в 2014-м, когда у него закончится контракт. DIS также указывал, что потерял деньги, причитающиеся в рамках этой сделки, потому что официальная сумма трансфера была занижена. Инвестиционный фонд потребовал, чтобы Неймара и его отца отправили на пять лет в тюрьму за участие в предполагаемом мошенничестве, президенту «Барселоны» Хосепу Марии Бартомеу дали восемь лет, а компании – выплатили € 195 млн.

И вот только сейчас дело добралось до суда – Неймар уже выступил на одном из заседаний.

Неймар нападающий «Я не участвовал в переговорах. Об этом всегда заботился и будет заботиться мой папа. Я же просто подписываю всё, что он просит меня подписать».

Адвокат Неймара заявил журналистам, что € 40 млн, столь волнующие DIS, были «бонусом за подписание» и что испанские власти не имеют юрисдикции для выдвижения этих обвинений, поскольку трансфер касался гражданина Бразилии. У адвоката DIS свой взгляд на ситуацию.

«Наше дело основано на двух вещах, – заявил Пауло Насер. – Первый – частная коррупция, второй – мошенничество при исполнении контракта. Реальный пункт, который был в контракте, подписанном Неймаром с «Барселоной», заключался в том, что они сохранят деньги, которые они должны были заплатить компании DIS и «Сантосу» – € 65 млн. Неймар с одобрения своих родителей и руководства «Барселоны» и «Сантоса» нарушил соглашение. Это было конфиденциально согласовано путём организации товарищеского матча с «Барселоной» за € 4,5 млн и выплаты € 7,9 млн за преимущественные права на трёх игроков «Сантоса», которые так и не были реализованы».

DIS по-прежнему требует пяти лет лишения свободы для Неймара, а также запрета на профессиональную деятельность на время приговора. Наказать хотят и бывших президентов «Барсы» – для них тоже требуют пяти лет.

Неймар на суде Фото: David Zorrakino/Europa Press via Getty Images

История с президентом и налогами. Неймар поддержал Болсонару и словил хейт

Сейчас в Бразилии проходят выборы президента, и гонка кандидатов расколола страну: за пост главы государства борются Лула да Силва и действующий президент Жаир Болсонару. Последнего многие критикуют – за гомофобию, сексизм и расизм в том числе, – но среди его сторонников много футболистов. Болсонару выбрал правильную тактику с точки зрения политики: в Бразилии футбол – религия, а когда тебе подвластны умы миллионов его последователей, то проще влиять.

Жаир Болсонару Фото: Buda Mendes/Getty Images

Болсонару в его гонке поддержал Неймар: выложил видео под музыку его предвыборной кампании и пальцами показал 22 (это номер в бюллетене).

За такое выступление футболист получил немало «добрых» слов в свой адрес – поклонники активно начали критиковать Неймара за поддержку нынешнего президента. Но мощнее всех выступил конкурент Болсонару – Лула да Силва: он намекнул, что футболиста подкупили.

«Неймар имеет право выбирать президентом кого он хочет, – сказал политик. – Я думаю, он просто боится, что если я выиграю выборы, то узнаю, что Болсонару простил ему долг по подоходному налогу. Я думаю, это то, чего он боится. Очевидно, что Болсонару пошёл на сделку с отцом. У него сейчас проблема с налогами в Испании».

Лула да Силва Фото: Buda Mendes/Getty Images

Дело в том, что все решения, принятые, пока Болсонару у власти, помещены под 100-летний «гриф секретности», поэтому версия Лулы имеет все шансы оказаться правдивой. Дело в том, что ещё во времена «Сантоса» Неймар продал права на использование своего изображения компаниям своего отца. NR Sports и N&N Consultoria выплатили игроку фиксированную сумму и начали удерживать свой процент с маркетинговых и спонсорских доходов, а также с трансферов (да-да, история с нынешним судом и тут косвенно завязана!). Но спустя какое-то время налоговые органы заинтересовались тем, как Неймар платит налоги, и оказалось, что вместо 27,5% он выплачивает только 9%. В Carf (Административный совет по налоговым апелляциям) также поняли, что переход Неймара в «Барселону» в 2013 году был оформлен с нарушениями, поскольку первые контракты с клубом были подписаны двумя годами ранее.

Федеральная налоговая служба в итоге насчитала, что бразилец задолжал государству 188,8 млн реалов (примерно € 39 млн). Футболист подал апелляцию и – о, чудо – долг списали на 95%! Но 8 млн реалов Неймар всё же остался должен, и на это он подал ещё одну апелляцию. По сообщениям бразильских СМИ, спустя несколько дней после этого его отец встретился с Болсонару, чтобы «дать разъяснения» по делу против сына. Также Неймара-старшего приняли в Министерстве экономики для встречи с министром Пауло Гедесом и тогдашним специальным секретарём налоговой службы Маркосом Синтрой, потому что речь шла о «налоговых вопросах, связанных со спортивной деятельностью».

Пока всё это – на уровне домыслов и слов главного конкурента Болсонару. Но тот факт, что сейчас, за месяц до чемпионата мира, на Неймара оказывается сильнейшее давление со всех сторон, неоспорим.

Скоро всё узнаем: второй раунд выборов состоятся 30 октября, а судебные заседания в Барселоне должны закончиться 31-го.