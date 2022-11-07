Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Жеребьёвка состоялась сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Напомним, по итогам группового этапа все 16 команд, которые смогли квалифицироваться в плей-офф турнира, были разделены на две категории: сеяные (победители групп) и несеяные (вторые места в группах).

«Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)

«Бенфика» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия)

«Порту» (Португалия) — «Интер» (Италия)

«Манчестер Сити» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)

«Тоттенхэм» (Англия) — «Милан» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).

«Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия)

«Реал» Мадрид (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).

Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».