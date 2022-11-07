Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
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Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Жеребьёвка состоялась сегодня, 7 ноября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
Напомним, по итогам группового этапа все 16 команд, которые смогли квалифицироваться в плей-офф турнира, были разделены на две категории: сеяные (победители групп) и несеяные (вторые места в группах).
- «Бавария» (Германия) — «ПСЖ» (Франция)
- «Бенфика» (Португалия) — «Брюгге» (Бельгия)
- «Порту» (Португалия) — «Интер» (Италия)
- «Манчестер Сити» (Англия) — «РБ Лейпциг» (Германия)
- «Тоттенхэм» (Англия) — «Милан» (Италия)
- «Челси» (Англия) — «Боруссия» Дортмунд (Германия).
- «Наполи» (Италия) — «Айнтрахт» (Германия)
- «Реал» Мадрид (Испания) — «Ливерпуль» (Англия).
Финал Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка».
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