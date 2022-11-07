Одноклубник Головина не вернётся в «Баварию» в следующем году

Вратарь «Монако» Александр Нюбель, права на которого принадлежат «Баварии», не вернётся в команду в следующем сезоне. Об этом сообщил директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Нойер определённо будет играть ещё два-три года, и Свен Ульрайх тоже будет там. Нюбель не вернётся в 2023 году. Мы говорили с Алексом о наших планах, в какой-то момент нам предстоит принять решение», — приводит слова Салихамиджича Sky Sports.

26-летний Нюбель перешёл в «Монако» на правах аренды на два сезона летом 2021 года. В текущей кампании немецкий вратарь в 22 матчах пропустил 30 голов и шесть раз сыграл «на ноль». Во французском клубе Нюбель является одноклубником российского полузащитника Александра Головина.

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