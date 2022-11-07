Спортдир «ПСЖ» — о противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала ЛЧ: явных фаворитов нет

Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогом которой парижский клуб встретится в двухматчевом противостоянии с мюнхенской Баварией.
«Эта пара очень мотивирует, я знаю, что все игроки будут выкладываться на 100%. Будет здорово начать в Париже, а ответный матч сыграть в Мюнхене, демонстрируя то качество, которое мы имеем в этом году. Мы должны смотреть на всё позитивно, именно благодаря этому мы так уверены в себе. Это хорошее время, чтобы сыграть с «Баварией», ведь мы чувствуем себя очень хорошо и уверенно идём по ходу сезона. Но в таком матче явных фаворитов нет.
Лично меня очень мотивирует играть с мюнхенской «Баварией», ведь это возможность отомстить за проигранный финал [в 2020 году], хотя через год мы их обыграли в 1/4 финала. Это возможность показать миру, что у нас есть отличный тренер, отличные футболисты и красивый футбол, в который мы сейчас играем», — приводит слова Кампуша L'Equipe.
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