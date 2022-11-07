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Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков поделился эмоциями после вызова в сборную России

Защитник «Крыльев Советов» Солдатенков поделился эмоциями после вызова в сборную России
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Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков высказался о попадании в окончательный список сборной России на ноябрьский сбор, в ходе которого россияне сыграют с командой Таджикистана. Предстоящий матч может стать для Солдатенкова дебютным в футболке национальной команды.

«О попадании в окончательный список сборной России узнаю от вас, потому что меня не было в сети. Эмоции самые положительные и радостные! Мне кажется, что у всех людей должны быть такие эмоции. Общался ли с Карпиным? Пока не общался», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Солдатенков принял участие в 16 матчах самарской команды и не отметился результативными действиями.

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