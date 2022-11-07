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Стал известен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в ноябре

Стал известен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в ноябре
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Тренерский штаб сборной России огласил финальный список из 30 футболистов на предстоящие товарищеские матчи, которые состоятся в середине ноября.

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону).

Защитники

Вячеслав Караваев («Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Илья Агапов («Пари НН», Нижний Новгород), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Кривцов («Краснодар), Сергей Пиняев («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский («Спартак», Москва), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный).

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Сычевой («Оренбург»).

Первую встречу подопечные Валерия Карпина проведут 17 ноября в Душанбе, где сыграют с Таджикистаном, стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября сборная России проведёт матч с Узбекистаном, начало в 15:00 мск.

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