Кокорин забил гол за «Арис» в ворота «Омонии»

Сегодня, 7 ноября, проходит матч 10-го тура чемпионата Кипра, в котором «Ариз» из Лимасола дома играет с «Омонией». Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

Хозяева вышли вперёд благодаря голу российского нападающего Александра Кокорина, который реализовал опасный момент на 39-й минуте матча. Этот мяч стал для форварда четвёртым за девять матчей. Также на его счету три результативные передачи.

В данный момент «Арис» из Лимасола находится на второй строчке чемпионата Кипра. В активе команды 21 очко после девяти сыгранных туров. Клуб Кокорина отстаёт от лидирующего «Пафоса» на два очка. «Омония» находится на девятом месте турнирной таблицы, команда набрала по итогам прошедших туров 12 очков.

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