Дмитрий Булыкин: Карпин и сборная Армении? Вопрос только в деньгах и возможностях

Бывший нападающий «Аякса», «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о главном тренере сборной России Валерии Карпине, который продлил контракт с командой до 2024 года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что перед продлением соглашения Карпин вёл переговоры с командой Армении.



«Зато в России Карпин на двух работах. Тренеры и футболисты вправе выбирать то, что они хотят сами. Вопрос только в деньгах и возможностях. Может быть, в сборной Армении возможностей было больше, но там и ответственности с работой больше — всё же армянские футболисты разбросаны по всему миру. Там бы уже на двух работах не получилось.



В России ситуация пока позволяет, потому что работы в сборной особо нет. Хотя я всегда считал, что тренер сборной должен абстрагироваться от всех клубных дел, полностью посвятив себя работе в национальной команде. Работы меньше, но она очень ответственная и должна быть объективной», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.