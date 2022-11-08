«Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге, уступив на выезде «Райо Вальекано»

Сегодня, 8 ноября, завершился матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Райо Вальекано» принимал мадридский «Реал». Встреча проходит на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра матча Хуана Мунуэры прозвучал в 23:00 мск.



Сначала вперёд вышли хозяева встречи, когда на 5-й минуте матче Сантьяго Комесанья реализовал момент после передачи Франсиско Гарсии.

Комесанья («Райо Вальекано») забивает ударом в касание

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Мадридцы смогли сравнять счёт только на 37-й минуте матча, когда Лука Модрич реализовал 11-метровый удар.

Модрич («Реал» Мадрид) с пенальти сравнивает счёт

Через четыре минуты Эдер Милитао после углового вывел «сливочных» вперёд, точный навес отдал Марко Асенсио.

Милитао («Реал» Мадрид) забивает после углового

Через три минуты «Райо Вальекано» сравнял благодаря голу с лёта Альваро Гарсии, пас ему отдал Иси Паласон.

Гарсия («Райо Вальекано») сравнивает счёт мощным ударом

На 61-й минуте главный тренер хозяев Андони Ираола был удалён с бровки решением судьи. На 65-й минуте Тибо Куртуа парировал удар Оскара Трехо с пенальти, однако арбитр наказал команда перебить стандарт (вратарь раньше времени переступил линию ворот), и в этот раз игрок «Райо Вальекано» смог вывести свою команду вперёд.

Трехо («Райо Вальекано») перебил пенальти после сейва Куртуа

«Сливочные» не сумели спасти эту встречу и потерпели первое поражение в этом сезоне Ла Лиги — 2:3.

После этой встречи «Реал» остался на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 32 очка. Отставание команды Карло Анчелотти от лидирующей «Барселоны» составляет два балла. «Райо Вальекано» благодаря этой победе набрал 21 очко и поднялся на восьмое место испанского чемпионата.