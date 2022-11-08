Кирьяков назвал клубы, в которые может перейти Артём Дзюба

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков выразил мнение о том, где может продолжить карьеру 34-летний нападающий Артём Дзюба, ранее покинувший турецкий «Адана Демирспор» по взаимному согласию сторон.

«Вариант с его переходом в Европу сейчас кажется маловероятным. Артём мог бы пойти во все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ), кроме, наверное, первой пятёрки. Команды, которые находится вверху турнирной таблицы, наверное, не особо нуждаются в усилении, а все остальные клубы были бы рады. Если бы подвернулся такой вариант, с удовольствием бы за него зацепились.

Не думаю, что Артём пойдёт в Первую лигу, всё-таки есть желание играть в РПЛ. Думаю, в приоритете будут клубы Премьер-лиги. Сейчас вопрос будет не в деньгах, а в том, что, если у него будет много предложений, он будет выбирать более комфортные условия. Скорее всего, это будет Москва: «Локомотив», «Торпедо», есть варианты.

Я слышал, что «Торпедо» может финансово предложить хорошие условия. Если стоит вопрос о том, чтобы выполнить определённые условия, то клубам нужно за это цепляться. Это их шанс. Не думаю, что это будут условные «Химки», а вот «Торпедо» или «Локомотив» вполне возможно. Клубы не из столицы он будет рассматривать потом, только если в Москве не срастётся», — приводит слова Кирьякова Metaratings.

Напомним, Дзюба стал игроком турецкого клуба в середине августа этого года, подписав контракт на один год с опцией продления на аналогичный срок. За «Адану» Дзюба успел провести пять встреч во всех турнирах, трижды появившись в старте. На его счету лишь один забитый мяч.

Тост Дзюбы на юбилее Слуцкого.