Григорян сделал прогноз о том, на каком месте «Локомотив» завершит сезон в РПЛ

Известный российский тренер Александр Григорян выступил с прогнозом на будущее в чемпионате России для московского «Локомотива», который находится в зоне стыковых матчей.

«Думаю, «Локомотив» закончит чемпионат в середине турнирной таблицы, они однозначно преодолеют этот кризис. Понятно, что они ждут Галактионова, который способен поднять «Локомотив», но даже матч с «Уралом» (2:2) дал понимание, за счёт чего «Локо» будет подниматься.

Мне понравилась структура, которую выбрал клуб. Наличие двух быстрых нападающих, а под ними Миранчука — идеальное решение этого вопроса. Миранчук сыграл один из лучших своих матчей за долгое время и показал свой потенциал», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, после 16 туров «Локомотив» с 13 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Уже в следующем туре «железнодорожники» примут московский «Спартак». Встреча состоится в субботу, 12 ноября. Начало – 19:30 мск.

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