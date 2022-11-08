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Лунев: немцы не боятся ближайшей зимы. Ходят, пиво пьют. Не замечал, что экономят энергию

Лунев: немцы не боятся ближайшей зимы. Ходят, пиво пьют. Не замечал, что экономят энергию
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Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв рассказал, как живут немецкие граждане во время энергетического кризиса.

«Боятся ли немцы ближайшей зимы? Нет. Нормально живут, ходят, пиво пьют. Энергию экономят? Я особо не замечал. У нас в Леверкузене на маленьком стадионе, где играют женская команда и U-19, даже заменили прожекторы. Поставили более мощные. Наш тренер вратарей, когда увидел, сразу сказал: «Это же сколько энергии на это нужно?! Как в такое время они решили этим заниматься?», — приводит слова Андрея Лунёва Sport24.

Напомним, ранее вратарь выступал за санкт-петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне бундеслиги Лунёв сыгарл один матч за немецкий клуб. Эта была встреча против «Аусбурга», проходившая 13 августа.

Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык

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