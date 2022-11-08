Лунев: немцы не боятся ближайшей зимы. Ходят, пиво пьют. Не замечал, что экономят энергию

Российский голкипер «Байера» Андрей Лунёв рассказал, как живут немецкие граждане во время энергетического кризиса.
«Боятся ли немцы ближайшей зимы? Нет. Нормально живут, ходят, пиво пьют. Энергию экономят? Я особо не замечал. У нас в Леверкузене на маленьком стадионе, где играют женская команда и U-19, даже заменили прожекторы. Поставили более мощные. Наш тренер вратарей, когда увидел, сразу сказал: «Это же сколько энергии на это нужно?! Как в такое время они решили этим заниматься?», — приводит слова Андрея Лунёва Sport24.
Напомним, ранее вратарь выступал за санкт-петербургский «Зенит». В нынешнем сезоне бундеслиги Лунёв сыгарл один матч за немецкий клуб. Эта была встреча против «Аусбурга», проходившая 13 августа.
Андрей Лунёв показал, как изучает немецкий язык
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