Балотелли показал неприличный жест фанатам «Базеля» и раскритиковал судей после матча

Итальянский нападающий «Сьона» Марио Балотелли показал средний палец болельщикам «Базеля» во время матча команд в рамках чемпионата Швейцарии (0:0), а после игры раскритиковал судейство.
«Поверьте мне, такие игроки, как я, не гордятся тем, что находятся в лиге, где несправедливость, коррупция и недееспособность являются суверенными. Футбол — это работа, и мы все должны относиться к ней серьёзно. Все, включая судей.
Мне действительно всё равно, к чему вы привыкли раньше, но вам нужно изменить это как можно скорее, и мир должен взглянуть на эту лигу, чтобы увидеть, какой позор тут происходит. Я допустил ошибку, я заплачу. Но федерация тоже допустила ошибку, они за неё заплатят?» — приводит слова Балотелли RMC Sport.
Как футболист может загубить карьеру?
- 8 ноября 2022
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