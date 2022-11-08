Хави высказался о Роналду в преддверии матча «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своём отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Команды встретятся на стадии 1/16 финала Лиги Европы.
«Он фантастический игрок — один из лучших в мире за последнее время, и он всё ещё может менять ситуацию на поле», — приводит слова Хави Goal.
37-летний Роналду 34 раза встречался с «Барселоной» в бытность игроком «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса». В этих встречах он забил 20 голов и отдал три результативные передачи.
Первый матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 16 февраля 2023 года на «Спотифай Камп Ноу», ответный — 24 февраля на «Олд Траффорд».
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик:
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