Хави высказался о Роналду в преддверии матча «Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своём отношении к нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Команды встретятся на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

«Он фантастический игрок — один из лучших в мире за последнее время, и он всё ещё может менять ситуацию на поле», — приводит слова Хави Goal.



37-летний Роналду 34 раза встречался с «Барселоной» в бытность игроком «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Ювентуса». В этих встречах он забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

Первый матч «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» пройдёт 16 февраля 2023 года на «Спотифай Камп Ноу», ответный — 24 февраля на «Олд Траффорд».

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду. Видеоролик: