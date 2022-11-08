Шишкин: Дзюба наигрался в большой футбол. Теперь в Медиалигу, но там большая конкуренция

Бывший защитник «Локомотива» и «Спартака» Роман Шишкин высказался на тему возможного продолжения карьеры Артёма Дзюбы. Российский нападающий в начале ноября расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

«Думаю, Дзюба наигрался в большой футбол, Турция это показала. Так что, Медиалига. Но опять же, возьмёт его какая-то команда или нет? Потому что сейчас во всех командах большая конкуренция», — сказал Шишкин в эфире телеканала «Матч Премьер».

34-летний Дзюба является воспитанником «Спартака». Большую часть взрослой карьеры (2015-2022) он провёл в составе «Зенита», с которым выиграл 10 трофеев. Артём является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги за всю историю, а также делит первое место в списке бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (30).