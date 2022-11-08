Сборная Австралии по футболу назвала окончательный состав на ЧМ-2022

Сборная Австралии по футболу на официальном сайте опубликовала окончательный состав на предстоящий чемпионат мира 2022 года.



Вратари: Мэтью Райан («Копенгаген»), Даниэль Вукович («Сентрал Кост Маринерс»), Эндрю Редмейн («Сидней»);



Защитники: Гарри Суттар («Сток Сити»), Милош Дегенек («Коламбус Крю»), Бейли Райт («Сандерленд»), Томас Денг («Альбирекс Ниигата»), Фран Карачич («Брешиа»), Натаниэль Аткинсон, Кай Роулес (оба — «Хартс»), Азиз Бехич («Данди Юнайтед»), Джоэл Кинг («Оденсе»);



Полузащитники: Аарон Муй («Селтик»), Джексон Ирвин («Санкт-Паули»), Айдин Хрустич («Верона»), Кэмерон Девлин («Хартс»), Райли Макгри («Мидлсбро»), Киану Баккус («Сент-Миррен»);



Нападающие: Джейми Макларен («Мельбурн Сити»), Митчелл Дюк («Фаджано Окаяма»), Джейсон Каммингс («Сентрал Кост Маринерс»), Гаранг Куол («Сентрал Кост Маринерс»), Авер Мабиль («Кадис»), Мэтью Леки («Мельбурн Сити»), Крейг Гудвин («Аделаида Юнайтед»), Мартин Бойл («Хиберниан»).



На групповом этапе австралийцы сыграют в одной группе с командами Франции, Дании и Туниса.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: