Агент Кухты: Ян следит за «Локомотивом» и переживает за команду

Футбольный агент Милан Мартинович, представляющий интересы чешского нападающего Яна Кухты, заявил, что его клиент следит за «Локомотивом» и переживает за результаты команды. Напомним, права на игрока принадлежат железнодорожникам, но сейчас он выступает за пражскую «Спарту» на правах аренды.

«Безусловно, Кухта следит за «Локомотивом» и знает, что сейчас у команды не лучшие времена. Ян переживает за «Локомотив» и бывших партнёров по команде. Надеемся, что клуб сможет исправить ситуацию и вернуться на прежний уровень», — приводит слова Мартиновича Metaratings.

Напомним, действующий контракт Кухты с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года, однако в СМИ появлялась информация, что «Спарта» рассматривает вариант выкупа 25-летнего нападающего по окончании аренды.