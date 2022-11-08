«Ливерпуль» рассматривает подписание чемпиона мира в качестве сменщика для Алисона

Вратарь и капитан «Ганновера-96» Рон-Роберт Цилер входит в сферу интересов «Ливерпуля». Английский клуб ищет сменщика для Алисона Бекера. Об этом сообщает Goal. По сведениям источника, «Ливерпуль» намерен не продлевать контракт с Адрианом (до лета 2023 года) и отправить в аренду Кивина Келлехера. Контракт Цилера также истекает в конце сезона.
33-летний Цилер — воспитанник «Кёльна». С 2005 по 2010 год он находился в структуре «Манчестер Юнайтед» и провёл за его команды девять матчей. В Англии он также провёл сезон в составе «Лестера».
Отметим, что Цилер — чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии, однако в матчах турнира он участия не принимал. Вратарь дебютировал за национальную команду в 2011 году и принял участие в шести встречах.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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