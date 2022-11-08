«Барселона» хочет продать Депая в январе. Мемфис намерен уйти бесплатно из-за бонуса

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай в зимнее трансферное окно может покинуть команду. Клуб хочет расстаться с нидерландским футболистом за полгода до истечения контракта. Однако сам Депай намерен уйти бесплатно: он хочет получить подписной бонус от нового клуба, ведь в «Барселону» летом 2021 года он тоже переходил свободным агентом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Сейчас Депай восстанавливается после травмы в Нидерландах. Он готовится к чемпионату мира в Катаре, который пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
28-летний Депай в нынешнем сезоне провёл на поле 131 минуту в трёх матчах, отметившись голом.
Видеообзор. «Барселона» — «Альмерия». Испанская Примера 2022/2023. 13-й тур:
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