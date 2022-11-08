El Pais: Шакира получила опеку над детьми после расставания с Пике. Он сможет навещать их

Колумбийская певица Шакира, бывшая супруга Жерара Пике, получила опеку над детьми после расставания, сообщает El Pais.



Как отмечает источник, Шакира после рождественских праздников переедет вместе с детьми — Миланом и Сашей — в Майами (США). Пике сможет навещать детей в любое время. Ранее пара не могла решить этот вопрос: певица хотела забрать детей в США, а недавно завершивший карьеру защитник добивался права быть законным опекуном.



Шакира и Пике расстались в июле 2022 года. Отмечалось, что причиной расставания стала измена футболиста.



Напомним, матч с «Альмерией» стал для 35-летнего Пике последним на домашнем стадионе «Барсы» — «Камп Ноу». Защитник может появиться в следующем матче «Барсы» — с «Осасуной». Игрок включён в заявку из-за проблем с составом сине-гранатовых.

Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче: